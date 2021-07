Todo salió bien en los procesos electorales, defiende INE

– Destacó que, las impugnaciones tendrán que acreditarse, y las autoridades correspondientes tendrán que actuar de manera correcta

El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas defendió que los procesos electorales se llevaron de manera correcta y todo salió bien en el estado.

“Yo defiendo el trabajo institucional, y la integración de las 3 mil 750 mesas directivas de casilla, defiendo el comportamiento de las y los ciudadanos que participaron en ellas, defiendo a los capacitadores electorales federales y locales que trabajaron, defiendo al personal tanto del Ceepac, como del Instituto Nacional electoral”.

Destacó que, las impugnaciones tendrán que acreditarse, y las autoridades correspondientes tendrán que actuar de manera correcta.

Luego de que diversos actores le levantaron la mano al gobernador elector, Ricardo Gallardo Cardona, explicó que ya se le entregó la constancia por parte del Ceepac, por lo que no ve incorrectos los pronunciamientos de empresarios, iglesia y hasta el propio gobernador Juan Manuel Carreras.

“No me parece en este momento que estén haciendo mal, ya hay una constancia. (…) Se pueden generar las impugnaciones de hechos están procesando las impugnaciones yo no me puedo pronunciar ahí en ningún sentido. (…) No está prohibido, lo que nosotros habíamos pedido es que no hubiese pronunciamientos de ganadores antes del conteo rápido, (…) pero ahorita ya hay gobernador electo”.

