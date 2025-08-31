TODO LISTO PARA EL REGRESO A CLASES

* Más de 530 mil estudiantes y 40 mil trabajadores de la educación de nivel básico retoman este lunes.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) anunció que está todo listo para el inicio del ciclo escolar 2025-2026 este 1 de septiembre, en más de 8 mil escuelas de San Luis Potosí. Más de 530 mil estudiantes de educación básica, de las cuatro regiones del estado, regresarán a las aulas con el respaldo de programas como “Educación sin Límites”, que entrega útiles, calzado y mochilas, y el “Apoyo Seguro al Estudiante”, que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, destacó que el regreso a clases será seguro y sin contratiempos, gracias al trabajo conjunto con docentes, directivos y autoridades municipales.

Además, siguiendo las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo, se han realizado acciones de mantenimiento y rehabilitación en las escuelas, garantizando condiciones óptimas para el aprendizaje y asegurando que todos los planteles cuenten con el personal necesario para atender a los estudiantes.