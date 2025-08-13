27.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

TERMINA CON ÉXITO FERIA DE PASAPORTES AMERICANOS

By Redacción
65
spot_img
martes, agosto 12, 2025

• Con el apoyo sin límites del Gobierno del Estado, más de 77 personas fueron beneficiadas con el trámite para la obtención de este documento.

El Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), concluyó la décimo cuarta feria de pasaportes americanos, donde 77 personas que acreditaron haber nacido en los Estados Unidos y sus padres son potosinos, fueron beneficiadas para la gestión de su documento que les otorga beneficios, seguridad jurídica, poder ingresar y salir de ambos países, así como identificarse.
Con el apoyo sin límites del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, la jornada se llevó a cabo con éxito, donde el titular de IMEI, Luis Enrique Hernández Segura, destacó la participación de familias y jóvenes que se acercaron a la oficina para realizar su trámite para acceder a su pasaporte, previa cita en el Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León.
Debido a la gran participación que han mostrado muchas personas, es posible que en octubre se realice la décimo quinta feria de pasaportes americanos.

Artículo anterior
EN GIRA DE TRABAJO, RICARDO GALLARDO FORTALECE A FAMILIAS POTOSINAS
Artículo siguiente
REGRESAN A CLASES MÁS DE 9 MIL ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL SEER
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.