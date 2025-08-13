TERMINA CON ÉXITO FERIA DE PASAPORTES AMERICANOS

• Con el apoyo sin límites del Gobierno del Estado, más de 77 personas fueron beneficiadas con el trámite para la obtención de este documento.

El Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), concluyó la décimo cuarta feria de pasaportes americanos, donde 77 personas que acreditaron haber nacido en los Estados Unidos y sus padres son potosinos, fueron beneficiadas para la gestión de su documento que les otorga beneficios, seguridad jurídica, poder ingresar y salir de ambos países, así como identificarse.

Con el apoyo sin límites del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, la jornada se llevó a cabo con éxito, donde el titular de IMEI, Luis Enrique Hernández Segura, destacó la participación de familias y jóvenes que se acercaron a la oficina para realizar su trámite para acceder a su pasaporte, previa cita en el Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León.

Debido a la gran participación que han mostrado muchas personas, es posible que en octubre se realice la décimo quinta feria de pasaportes americanos.