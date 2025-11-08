27.1 C
San Luis Potosí
ESTADO

TELEMEDICINA ACERCA SERVICIOS MÉDICOS A LAS FAMILIAS POTOSINAS

By Redacción
sábado, noviembre 8, 2025

* El Gobierno Federal y el Estado fortalecen los servicios de Salud en San Luis Potosí para mejorar este servicio.

El Gobierno de México y el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, refuerzan la colaboración para fortalecer sin límites los servicios de salud en San Luis Potosí mediante la estrategia de Telemedicina. Este modelo utiliza tecnologías digitales que permiten brindar atención médica a distancia, facilitando consultas y seguimiento oportuno para las familias potosinas, especialmente en comunidades alejadas.
Actualmente, existen 25 unidades de Telesalud activas que han otorgado más de 3 mil consultas entre enero y octubre de este año, en 39 especialidades médicas como neurología pediátrica, endocrinología, dermatología, geriatría y ginecología, entre otras, acercando servicios de alta especialidad a toda la población.
Para fortalecer esta estrategia, la directora general de los Servicios de Salud, Elizabeth Dávila Chávez; el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Daniel Acosta Díaz de León; y la Dra. María José Manzano Escalón, de la Dirección General de Modernización del Sector Salud, realizaron un recorrido de evaluación en las instalaciones de Telemedicina del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

