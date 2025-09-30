TARJETA JOVEN LLEGA A LAS CUATRO REGIONES

• Más de 15 mil beneficiarios disfrutan descuentos sin límites en 30 municipios

El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) ha llevado la Tarjeta Joven a 30 de los 59 municipios del estado, beneficiando a más de 15 mil jóvenes con descuentos en comercios y restaurantes, gracias a 574 convenios firmados en coordinación con las instancias municipales de juventud.

Este programa, impulsado con el respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, cuenta con alianzas con empresas locales, nacionales e internacionales, ofreciendo descuentos en tiendas, restaurantes, clínicas, ópticas y comercios para padres jóvenes y hasta beneficios para mascotas.

La Tarjeta Joven puede tramitarse en cualquier región del estado a través de las oficinas municipales de juventud. Para menores de edad se solicita CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio e INE del padre, madre o tutor; y para mayores de edad, CURP, INE y comprobante de domicilio. Más información en: https://linktr.ee/tarjetajoven