TALENTO ARTESANAL POTOSINO CAUTIVA A EMPRESARIOS INTERNACIONALES

sábado, agosto 23, 2025

* El Pabellón Artesanal de la Fenapo se consolida como un puente cultural y de negocios sin límites que proyecta la identidad de San Luis Potosí al mundo.

El Pabellón Artesanal de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) se convirtió en un puente cultural y de negocios al recibir la visita de empresarios provenientes de Asia, quienes quedaron cautivados por la creatividad, tradición y calidad de las artesanías potosinas.
La bienvenida estuvo a cargo del secretario de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, quien resaltó que con el apoyo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo este espacio no solo impulsa la comercialización, sino que también proyecta la identidad de San Luis Potosí hacia el ámbito internacional.
El recorrido inició con un ritual prehispánico de la etnia náhuatl, que envolvió a los visitantes en un ambiente de misticismo y tradición. Posteriormente, los empresarios exploraron algunos stands admirando piezas llenas de historia, color y saberes ancestrales reconociendo en ellas un potencial de intercambio cultural y de oportunidades comerciales.

