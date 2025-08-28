15.7 C
San Luis Potosí
SUPERA FENAPO 2025 LOS 325 MIL SERVICIOS DE TRANSPORTE EN SUS PRIMERAS DOS SEMANAS

By Redacción
jueves, agosto 28, 2025

• La Línea 3 de MetroRed destaca con más de 120 mil servicios gratuitos ofrecidos.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informa que en las primeras dos semanas de la Feria Nacional Potosin (Fenapo) 2025 se brindaron más de 325 mil servicios de transporte público, garantizando una movilidad segura, eficiente y sin costo para miles de visitantes.
Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el operativo de movilidad incluye cuatro rutas gratuitas desde puntos clave como plaza principal de Soledad, jardín de Villa de Pozos, Alameda y Saucito.
La Línea 3 de RedMetro, ha sido una de las más utilizadas, con más de 120 mil servicios ofrecidos, consolidándose como una opción moderna y confiable para asistir a la feria.
En cuanto al transporte de cobro, seis rutas adicionales de transporte colectivo convencional brindan servicio, las cuales son rutas 1, 8, 9, 17, 21 y 28.
También se cuenta con servicio de taxis concesionados, con zonas especiales de ascenso y descenso dentro del recinto. El Gobierno invita a la ciudadanía a seguir utilizando estas alternativas para disfrutar sin límites de la mejor Feria de México.

