SUMA RICARDO GALLARDO 268 POLICÍAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SAN LUIS

• El Gobernador del Estado encabezó la ceremonia de graduación de la cuarta generación de la Guardia Civil Estatal que ya suma más de mil 130 nuevos elementos.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, atestiguó la graduación de la cuarta generación de la Guardia Civil Estatal, integrada por 268 nuevos elementos, 150 hombres y 118 mujeres, quienes concluyeron su preparación en la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y que se sumarán a las tareas de prevención y vigilancia para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas.

Con la representación de los tres poderes del Estado y autoridades de seguridad, el Mandatario potosino reconoció el esfuerzo de las y los cadetes y de sus familias, madres, padres, abuelos, hermanos y sus hijas e hijos, quienes también presenciaron el acto, tras afirmar que su ingreso a las filas de la corporación policial, fortalece a la Guardia Civil Estatal, con el objetivo de consolidar un modelo de seguridad moderno, humano y eficaz, ayudado de equipamiento y tecnología.

Durante el evento, el Gobernador Ricardo Gallardo entregó reconocimientos a cadetes destacados por Excelencia Académica y Tiro de Precisión, resaltando que con esta generación San Luis Potosí ya ha sumado más de mil 130 nuevos elementos cuyo adiestramiento incluye materias como: Derechos Humanos aplicados a la función policial, Proximidad Social, Atención a Víctimas, Perspectiva de Género y Prevención del Feminicidio, así como técnicas operativas y de conducción táctica.

Finalmente, Gallardo Cardona, resaltó que hoy las y los nuevos elementos, cuentan con las herramientas necesarias, disciplina, carácter y compromiso de servir al pueblo, con la responsabilidad que se emprendió desde hace cuatro años con el cambio de una institución olvidada por la herencia maldita a una moderna, respetada, con mayor cobertura, inteligencia y profesionalización que ha permitido consolidar al estado entre los cinco más seguros del país, la creación de la división de Caminos, más patrullas y armamento, la policía mejor pagada de todo México y un proyecto para pensiones que antes eran impensables: «confío en ustedes, sus familias confían en ustedes y todo San Luis confía en ustedes», agregó.