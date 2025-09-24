25 C
SLP, EJEMPLO PARA COMUNIDADES DE LATINOAMÉRICA: CÓNSUL DE HONDURAS

martes, septiembre 23, 2025

• Alma Yolibeth Cruz Flores destacó que, gracias al trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí ya es un referente.

Resultado del trabajo que ha impulsado el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí se ha convertido en un ejemplo para comunidades de Latinoamérica, afirmó la Cónsul General del Consulado de Honduras en el Estado, Alma Yolibeth Cruz Flores, tras asistir al Cuarto Informe de Gobierno.
La representante del país de Centroamérica dijo que es impresionante la labor del mandatario potosino y destacó los avances que son visibles en todo el Estado.
La Cónsul destacó que, desde el exterior, San Luis Potosí es visto como un referente positivo dentro de Latinoamérica, “la verdad que es un ejemplo para nuestras comunidades en la región; el gobernador ha desarrollado un muy buen trabajo”, finalizó.

