SLP ARRANCA EL AÑO CON INVERSIÓN DE 45 MDP EN FINANCIAMIENTOS

* Se colocaron más de 45 millones de pesos en diversos programas de financiamiento durante el primer mes del año.

En San Luis Potosí, el cambio se vive y se siente gracias a acciones concretas que fortalecen la economía local. Siguiendo las indicaciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) destinó durante enero más de 45 millones de pesos en diversos programas de financiamiento, poniendo el capital de trabajo en manos de quienes más lo necesitan.

Los apoyos se enfocan en objetivos claros: impulsar a la familia emprendedora, fortalecer microproyectos, fomentar la formación profesional y dinamizar sectores estratégicos como el transporte. Programas como “Impulso a la Economía Familiar”, con una dispersión de 19.2 millones de pesos, y el Fondo San Luis, con 12.9 millones de pesos, demuestran cómo el acceso al crédito se convierte en una herramienta real de crecimiento para todas y todos.

Con este despliegue de recursos, los proyectos locales dejan de ser solo ideas y se convierten en realidades tangibles. Más de 45 millones de pesos entregados en enero reflejan que el motor de la economía son las personas con ganas de salir adelante, reafirmando que el desarrollo de San Luis Potosí no se detiene y que cada familia cuenta con el respaldo necesario para prosperar.