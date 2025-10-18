SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN MULTIBIOMÉTRICA FORTALECE SEGURIDAD EN SAN LUIS  

* Por su densidad de población, los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí son los primeros que tienen en operaciones el sistema.

Para contar con un sistema confiable de identificación de personas que son detenidas por cometer una falta administrativa o delito, el Gobierno del Estado, a través del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), puso en operaciones en Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, el Sistema de Identificación Multibiométrica (SIM) para búsqueda de huellas dactilares.

Cumpliendo con las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de modernizar sin límites la infraestructura de seguridad en los municipios, se conectó a ambas corporaciones policiacas a este sistema de huellas dactilares.

El Sistema de Identificación Multibiométrica (SIM) permite el intercambio de información entre niveles de Gobierno. Actualmente opera en la Guardia Civil Estatal y se incorporará gradualmente en más municipios. También registra a oficiales con detenciones destacadas, fortaleciendo la baja en la incidencia delictiva.