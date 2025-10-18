28.9 C
San Luis Potosí
type here...
ESTADO

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN MULTIBIOMÉTRICA FORTALECE SEGURIDAD EN SAN LUIS  

By Redacción
99
sábado, octubre 18, 2025
spot_img

* Por su densidad de población, los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí son los primeros que tienen en operaciones el sistema.

Para contar con un sistema confiable de identificación de personas que son detenidas por cometer una falta administrativa o delito, el Gobierno del Estado, a través del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), puso en operaciones en Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, el Sistema de Identificación Multibiométrica (SIM) para búsqueda de huellas dactilares.
Cumpliendo con las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de modernizar sin límites la infraestructura de seguridad en los municipios, se conectó a ambas corporaciones policiacas a este sistema de huellas dactilares.
El Sistema de Identificación Multibiométrica (SIM) permite el intercambio de información entre niveles de Gobierno. Actualmente opera en la Guardia Civil Estatal y se incorporará gradualmente en más municipios. También registra a oficiales con detenciones destacadas, fortaleciendo la baja en la incidencia delictiva.

Artículo anterior
REGIÓN HUASTECA, FUERA DE RIESGO Y EN RECUPERACIÓN TOTAL
Artículo siguiente
MÁS DE 500 VACANTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.