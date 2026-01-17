SIN LÍMITES, EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN SAN LUIS POTOSÍ

* Para el mes de septiembre, el INEGI ubica a la entidad potosina en el tercer lugar nacional con mayor ascenso anual.

La actividad industrial en San Luis Potosí mantiene una trayectoria ascendente, consolidándose como uno de los motores económicos más dinámicos del país. En el mes de septiembre pasado registró un incremento anual del 5.0 por ciento para ubicarlo en el tercer lugar entre las entidades con mayor crecimiento, sólo por debajo de Tamaulipas y Aguascalientes.

Lo anterior, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el cual se anota que la actividad industrial potosina también registró cifras positivas con respecto al mes inmediato anterior, pues en agosto tuvo un crecimiento del 1.7 por ciento.

Por sectores, destaca el incremento del 6.2 por ciento en la industria manufacturera potosina, que lo ubicó en la quinta posición nacional; mientras que en generación de energía ocupó el sexto lugar entre los estados con mayor incrementó, con 16.2 3 puntos porcentuales de aumento.

La industria de la construcción aumentó 6.6 por ciento, y la actividad minera registró una leve disminución del 1.8 en comparación con septiembre de 2024.

Con este desempeño, San Luis Potosí se posiciona como un referente en el mapa industrial de México, resultado de la política económica implementada por el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

Los indicadores mensuales de INEGI confirman la tendencia positiva que el crecimiento de la actividad industrial en San Luis Potosí registra en los últimos cuatro años, impulsada por la atracción de inversiones en sectores estratégicos como el automotriz, el turismo y el desarrollo de infraestructura.