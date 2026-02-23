4.2 C
SÍ HAY CLASES ESTE LUNES 23 DE FEBRERO: SEGE

lunes, febrero 23, 2026

* Se mantendrán clases presenciales en todos los niveles educativos de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Educación (SEGE), informa que este lunes 23 de febrero continuará con normalidad la jornada escolar en las cuatro regiones de la entidad en todos los niveles educativos, garantizando el derecho a la educación de las y los niños, adolescentes y jóvenes.

La SEGE pide a la comunidad educativa a no hacer caso a mensajes, publicaciones o notas que puedan generar alarma y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la dependencia y de Gobierno del Estado.

Finalmente, la SEGE reitera el llamado a ser responsables y cuidadosos con el manejo de información, reiterando que, en San Luis Potosí, con el cambio que se vive, permite que la educación sea una prioridad

