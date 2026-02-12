SENADORA RUTH GONZÁLEZ IMPULSA JORNADA LABORAL DE 40 HORAS

• Junto a la mayoría en el Senado de la República, se logró la reforma histórica en beneficio de millones de trabajadores en San Luis Potosí y el resto del país

En un paso firme hacia la justicia laboral, la Senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, respaldó y votó a favor de la reforma que establece la jornada laboral de 40 horas semanales en México. Esta decisión histórica marca un antes y un después en la vida de millones de trabajadoras y trabajadores al garantizarles más tiempo para la familia, el descanso y el desarrollo personal.

Desde la máxima tribuna del país, y junto a la mayoría en el Senado de la República, se consolidó este avance que responde a una demanda social legítima. La reforma reconoce el esfuerzo diario de quienes sostienen la economía con su trabajo y fortalece el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Para San Luis Potosí, esta medida representa un paso importante en la construcción de mejores condiciones laborales, mayor bienestar y una economía más justa. La Senadora potosina destacó que legislar con sentido humano es fundamental para que el cambio se traduzca en beneficios reales para las familias de todo el país.

Ruth González reafirma su compromiso de seguir impulsando reformas que transformen la vida de las y los mexicanos; “avanzar es también cuidar a quienes todos los días construyen el presente y el futuro de nuestro país”, destacó.