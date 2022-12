SSPCE EXHORTA A SER RESPONSABLES Y EVITAR ACCIDENTES FATALES EN ESTA TEMPORADA

• Pide la institución a la ciudadanía actuar de forma prudente y adoptar medidas de autocuidado

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) exhortó a la población en general a adoptar las medidas de seguridad y autocuidado necesarias para prevenir hechos de tránsito o accidentes que en ocasiones pueden derivar en daños irreversibles e irreparables; generalmente durante la temporada de fin e inicio de año se incrementa el índice de percances, por lo cual es pertinente desde esta institución hacer un llamado a la responsabilidad.

Hay factores que potencializan el riesgo de ocasionar un accidente como las distracciones, en este caso puede ser el uso del celular al enviar o contestar mensajes o bien al conducir bajo los influjos de las bebidas embriagantes o algún tipo de droga; otro aspecto es el circular a velocidad inmoderada o manejar de forma imprudente, por lo cual se torna indispensable extremar medidas de prevención y “de tener nuestra propia cultura y educación vial”, afirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Guzmar Ángel González Castillo.

En este sentido, destacó que la institución le abona a la prevención de accidentes mediante el reforzamiento de presencia policial y que tiene que ver con la operación de filtros itinerantes de seguridad en distintos puntos carreteros en la ciudad y su zona conurbada, a la par de recorridos de sobrevigilancia que permiten brindar apoyo de forma oportuna a la ciudadanía en caso de verse involucrada en un percance.

Así mismo, se colabora mediante el sistema de videovigilancia y monitoreo del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, información e inteligencia (C5i2), para atender incidentes de manera rápida, evitando que se pierda tiempo en la atención de las víctimas; igualmente, al atender las llamas de auxilio a través del personal operador en las Líneas de Emergencias.

González Castillo recomendó a la población que eviten distraerse al conducir, no exceder los límites de velocidad, ya que este sigue siendo el principal factor de riesgo para que se produzcan este tipo de hechos en donde se involucran vehículos, taxis, motocicletas y transporte urbano. Tan solo en lo que va del mes se han registrado en la zona metropolitana entre 10 y 15 accidentes, algunos con resultados fatales.

En esta temporada las personas suelen trasladarse con sus familias para pasar fechas importantes como el Año Nuevo, lo que incrementa el flujo vehicular en calles, avenidas y carreteras, por lo que reiteró otras recomendaciones importantes a tomar en cuenta como: evitar el consumo de alcohol y manejar un vehículo, no llevar niños en la parte delantera, no usar el teléfono mientras se conduce y no manejar si se sienten cansados.

