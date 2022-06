Hombre de 82 años dispara y mata a niña porque hacia ruido afuera de su casa en Jalisco

El viernes pasado en el municipio de Tizapán El Alto, en el estado de Jalisco, Jaime “N”, un hombre de 82 años de edad, disparó contra un grupo de niños que jugaban afuera de su casa, porque dijo que hacían mucho ruido al jugar.

Primero el hombre le disparó a Jorge, el padre de Priscila una niña de 3 años de edad, ocasionándole dos heridas una en la cabeza y otra en el brazo derecho.

Después el hombre volteó a ver a la pequeña que estaba sentada a un lado y le disparó de forma directa en la frente.

“Me disparó y me erró, aquí traigo el rozón y se me arrimó y como vio que me erró, se le arrimó a la niña y le dio a la niña… Pues a mí ya me había dado en la mano y después me dio en la cabeza y pues a mí ya se me había borrado la vista y todo y nada más volteé para atrás y miré a mi niña y como que agarré más fuerzas”, relató Jorge García, padre de niña asesinada.