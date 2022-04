Gobernador Ricardo Gallardo encabeza operativo “Semana Santa Seguro”

Por vez primera, un Mandatario potosino sube a una patrulla para encabezar y supervisar las acciones operativas de prevención y seguridad dispuestas en la ciudad y su zona metropolitana.

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona y el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez encabezaron la noche de este viernes, las acciones del Operativo “Semana Santa Seguro 2022”, por lo cual efectuaron recorridos en distintos puntos de la capital potosina y su zona conurbada a bordo de unidades policiales donde supervisaron el actuar de los oficiales e instruyeron para que se garantice la seguridad de la población en la víspera de la temporada vacacional de Semana Santa.

Este hecho es considerado como inédito tomando en cuenta que es la primera vez que un Mandatario potosino sube a una patrulla para participar en células operativas de prevención y seguridad aunado a la preocupación de la actual administración estatal por recuperar la paz, después de décadas de omisiones, compromisos generados y una “herencia maldita” que nunca se preocupó por la vida de las y los potosinos.

Gallardo Cardona sostuvo que en el combate a los delitos y a la criminalidad no debe haber tregua, “es por ello que hoy con la camiseta bien puesta por San Luis Potosí me pongo al frente de nuestras fuerzas de seguridad porque no abandonaré jamás a las y los potosinos. Ustedes tengan la certeza que siempre voy a estar al frente de las batallas y, en especial, cuando se trata de garantizar la vida y la integridad de nuestras hijas e hijos”.

Y añadió: “tantos años de desidia nos han dejado una maldita herencia que debemos revertir entre todos, porque los potosinos queremos vivir con tranquilidad. Se están sentando las bases para que todas las personas, especialmente nuestros niños y niñas, salgan a las calles sin miedo y que los padres y las madres tengamos la certeza de que regresarán a sus casas sanos y salvos”.

Una vez iniciados los recorridos de las células operativas, en donde también estuvieron presentes el secretario de Seguridad Estatal Guzmar Ángel González Castillo, así como mandos de la Policía Estatal, el Gobernador del Estado y el secretario General giraron instrucciones precisas para no bajar la guardia y seguir poniendo en alto el nombre de la institución por el bien de la ciudanía.

“Estamos seguros que en las calles siempre habrá alguien quien se sienta orgulloso de su buen desempeño, pero además tengo la plena seguridad que hay mucha gente como las futuras generaciones que querrán seguir sus pasos, den muestras de valentía y trabajo honesto”, expresó el titular del Ejecutivo estatal.

Por su parte, el encargado de la política interna del Estado, sostuvo que con esta acción se deja de manifiesto el interés supremo que se tiene por abatir al máximo la incidencia delictiva y subrayó que no queda duda que se están dando los pasos correctos y se avanza con firmeza hasta lograr recuperar la paz social tan anhelada por todos los potosinos.

