Fiscalía realiza cambios en vicefiscalía jurídica y en policía de investigación

Entra José Luis Ruiz Contreras como nuevo vicefiscal jurídico y Miguel Amado Jiménez González en la PDI

SLP. – La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) anunció el cambio de titulares en la Vicefiscalía Jurídica, así como en la Dirección General de Métodos de Investigación, quedando a cargo a partir de la fecha, el licenciado José Luis Ruiz Contreras y el General en Retiro Miguel Amando Jiménez González, respectivamente.

En la toma de protesta efectuada en el Salón Procuradores, el Fiscal General del Estado, Federico Arturo Garza Herrera agradeció, tanto a Marisela Meza Enríquez, quien hasta hoy se desempeñó como Vicefiscal Jurídica su honestidad, su entrega y gratitud por hacer gala de los tres valores que dan cimiento a la institución que son probidad, justicia y profesionalismo durante el tiempo que estuvo al frente del cargo.

“Debo decir que, con la licenciada Marisela, no tenía amistad cuando la invité a trabajar por San Luis Potosí, si tenía un currículum y la recomendación de amigos mutuos; debo decir que las recomendaciones fueron certeras, no me equivoque su trabajo está a la vista y sus quehaceres también”, comentó.

Por otra parte, al referirse al comisario José Guadalupe Castillo Celestino, resaltó su capacidad de trabajo, de su entrega, profesionalismo lo que lo llevó a concluir con investigaciones consideradas de alto impacto en la Policía de Investigación.

“Debo decir que, con su entrega, capacidad, pertinencia y buen tino, sacó adelante su quehacer y ello permitió la resolución de asuntos complejos que están a la vista de todos, haciendo con ello, gala de los tres valores que se desprenden de logotipo de esa corporación eficacia, lealtad y honestidad”, indicó.

Posteriormente, el Garza Herrera tomó protesta a los nuevos titulares en donde los exhortó a realizar su encomienda con honestidad, capacidad, entrega, tesón, ahínco y profesionalismo que la ciudadanía demanda.

El nuevo vicefiscal jurídico es José Luis Ruiz Contreras es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; cuenta con una maestría en Administración de Justicia por el Institutito de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado.

Se ha desempeñado como actuario, secretario de acuerdos, secretario de estudio y cuenta, secretario del juzgado quinto de distrito; el último encargo fue como Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral.

También laboró en la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí como subprocurador de averiguaciones previas, subprocurador de control de procesos y secretario particular del titular.

Cuenta con diversas capacitaciones y talleres en ámbito de la procuración e impartición de la justicia.

El General en retiro Miguel Amado Jiménez González es el relevo en la Dirección General de Métodos de Investigación.

Es militar en Seguridad y Defensa Nacional y Estado Mayor; cuenta con una maestría militar en Seguridad y Defensa Nacional, además de Administración de Empresas.

Fue director de la Academia de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, y también ha realizado actividades operativas, administrativas, de logística y educativas.

Luego de la toma de protesta, los funcionarios se trasladaron a las instalaciones de la Dirección General de Métodos de Investigación para la presentación con el personal operativo de la Policía de Investigación.

