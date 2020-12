Fiscal General compareció ante Legisladores del Estado

VIDEO https://we.tl/t-KIAZwD33gG

Se busca fortalecer a la institución en diversos aspectos para mayores resultados

SLP. – El Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, Federico Arturo Garza Herrera compareció ante los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura, esto para establecer un diálogo sobre los avances obtenidos e informados a la población en el Tercer Informe de Actividades de la institución que encabeza, realizado durante el mes de noviembre.

“Esto nos da la oportunidad de que nos vean de una manera diferente, hemos crecido a pesar de la pandemia; seguiremos empeñados en que exista procuración de justicia, sabemos que es mucho el reto porque hay mucha actividad, tenemos muchas denuncias, pero tenemos gente comprometida que nos ayuda a llevar acabo ello. Yo he señalado que trabajamos con menos del diez por ciento y esta circunstancia obliga a redoblar el esfuerzo para poder sacar las cosas adelante”.

Sobre las necesidades de la FGESLP, Garza Herrera señaló que se requiere crecer para brindar una atención especializada a temas que demanda la sociedad, pero que esto no se puede dar sin el presupuesto necesario.

“Tenemos que fortalecer económicamente la institución, la institución necesita crecer. Nosotros desde el primer momento que estuvimos al frente de la misma, hemos señalado que faltan ministerios públicos, peritos y policías, necesitamos mayor recurso para que la institución crezca; ahora se pide la creación de algunas otras Fiscalías, pero no se pueden crear en tanto no se tenga la suficiencia presupuestal. Hay algunas otras áreas que nos piden que se formen, no lo podemos hacerlo si no existe la suficiencia presupuestal entonces tenemos que seguir trabajando”.

Reafirmó la importancia de seguir capacitando a los trabajadores de la institución a través de cursos impartidos por expertos de talla nacional e internacional, quienes puedan evaluar al personal operativo con el que se cuenta; además de continuar mejorando las instalaciones para sí poder ofrecer un espacio digno tanto a los usuarios.

“El rumbo va a ser también la adecuación de las instalaciones de la Policía de Investigación, el propio análisis del personal y empezar a provocar que las autoridades nacionales como extrajeras visualicen la forma en la que se realiza nuestro quehacer y en función de eso capacitar a nuestra gente”.

Garza Herrera, habló sobre el trabajo que se realiza en cuanto a los casos de muertes violentas de mujeres en el estado de San Luis Potosí, los que hasta este momento se contabilizan 60, de los cuales 26 fueron tipificados como feminicidios, 32 como homicidios y 2 están en investigación para ser clasificados.

Ya en la competencia, contestó a los diputados la productividad de la institución, e indicó que por parte de la Policía de Investigación se han detenido a 815 personas por estar presuntamente relacionadas a un delito, las cuales quedaron a disposición de un Juez de Control, de las que 72 corresponden a homicidios y feminicidios, 66 a secuestro, 56 a violación, 420 a delitos patrimoniales y 70 a delincuencia organizada. La desarticulación de 12 bandas delictivas y 32 objetivos criminales.

Mencionó que la institución ha brindado 54 mil 422 atenciones en lo que va del año, de las que se han integrado 42 mil 115 carpetas de investigación, al igual que se han determinado más de 23 carpetas de investigación en el periodo que se informó. 1 mil 633 judicializaciones; 1 mil 286 autos de vinculación a proceso; 421 prisiones preventivas oficiosas y 51 justificadas; y otras 139 medidas cautelares; 256 sentencias condenatorias, entre más resultados.

Habló de la importancia del Instituto Universitario de la Fiscalía y las capacitaciones que ha estado brindado en los últimos meses como a 358 agentes investigadores, ministerio públicos y peritos, así como la profesionalización de 653 personas internas, de otras corporaciones y del foro de abogados.

Dijo que es importante el fortalecimiento de la Fiscalía, por lo que pidió a los legisladores analizar el presupuesto para el próximo año, ya que actualmente se cuenta con 258 agentes del ministerio público y 61 peritos, que junto con elementos de la Policía de Investigación son los que operativamente generan los resultados a la población.

Sobre la manifestación de dos mujeres al exterior del recinto legislativo, el Fiscal informó que dos de las carpetas referentes a esos casos, ya se encuentran judicializados en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que se está a la espera de que esa instancia fije las fechas para las audiencias iniciales y se les del seguimiento respectivo.

Apostó al diálogo respetuoso y la atención de esos asuntos para que se resuelvan conforme lo marca la ley.