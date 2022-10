Empatía con víctimas y respeto a imputados, plantea Fiscal General en conmemoración del Día Nacional del MP

A nombre del gobernador, J. Guadalupe Torres reconoce labor de Agentes del MP

Se entregaron reconocimientos y preseas al personal destacado de la FGE

SLP. – “El Agente del Ministerio Público debe estar investido de un gran sentido humano y tener siempre humanidad ante el dolor”, planteó el Fiscal General José Luis Ruiz Contreras durante la Conmemoración del Día Nacional del Ministerio Público, llevada a cabo en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes del Parque Tangamanga I.

Ruiz Contreras agregó que quienes tienen esta alta responsabilidad tampoco deben perder “la indignación y la objetividad ante las conductas delictivas que laceran a la sociedad y que hemos de combatir con toda decisión”.

En contraparte, también señaló que tales representantes están obligados a “cumplir con los deberes de objetividad y protección a los Derechos Humanos de los imputados”.

Ante un auditorio conformado por más de 200 funcionarios del MP venidos de todo el Estado, añadió : “cómo vemos, ser Ministerio Público no es sencillo, y se les exige vocación de servicio, enalteciendo los valores de la honestidad, respeto, integridad, y justicia”.

Luego, derivado de la Conmemoración del Día Nacional del Agente del Ministerio Público, el Fiscal General del Estado de San Luis Potosí otorgó reconocimientos y distintivos a personal que durante su carrera han desempeñado su labor de manera sobresaliente dentro de la institución de procuración de justicia.

Así, José Luis Ruiz Contreras, titular del ente autónomo, reconoció el quehacer de cada uno de las y los presentes, asegurando que se requieren personas profesionales con amplio conocimiento en el derecho, pero también con un gran sentido humano.

“Ser Ministerio Público no es sencillo, no es una función a la que se accede solo porque no se encontró cabida en otro trabajo”.

Dijo que quien reciba la investidura de Ministerio Público, debe ver en esta función su objetivo de vida, de tal manera que sean formados con profesionalismo, justicia y probidad, así como en el servicio a los demás.

En representación del Ejecutivo del Estado, el secretario General del Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, externó su felicitación a las y los asistentes, señalando que durante años no se les dio el reconocimiento que merecen, y que si hay alguien que ahora da la cara por ellos, es el Fiscal Ruiz Contreras, además de que tienen todo el apoyo del Gobierno Estatal.

“En el Poder Ejecutivo, somos plenamente solidarios de su preocupación y esfuerzo para mejorar las condiciones para que ustedes lleven a cabo su invaluable trabajo”, expresó.

Durante la ceremonia fueron reconocidos por su trayectoria ejemplar, 17 mujeres y hombres que se desempeñan como agentes del Ministerio Público; de igual manera se concedieron dos reconocimientos por excelente desempeño.

Además, se destacó el trabajo de los integrantes de la Unidad de Delitos Patrimoniales, de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, y Visitaduría General.

Por su parte, Luz María Montes Mariano, titular de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas y Extraviadas, dirigió un mensaje a sus compañeros Agentes del Ministerio Público, conminándolos a seguir laborando con la entrega y pasión con la que se han conducido hasta hoy.

En el evento también se contó con la presencia de la Magistrada María Manuela García Cázares, representante del Poder Judicial; Giovanna Itzel Argüelles Moreno, Presidenta de la CEDH; María Aranza Puente, Presidenta de la Mesa Directiva de Congreso del Estado; y del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Guzmar Ángel González Castillo.

