Denuncias contra ex legisladores no se encuentran “congeladas”: Visitador General

El 90% de las carpetas de investigación ya se encuentran determinadas por la Fiscalía

SLP. – El Visitador de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), Juan Alberto Camarillo Zavala informó que las carpetas de investigación presentadas ante la institución referentes a presuntos actos de corrupción de ex legisladores se continúan trabajando y otras ya fueron judicializadas, por lo que negó que estén “congeladas” como lo señaló una organización ciudadana.

“Desde que nos hicimos cargo de la Visitaduría y en su momento de la Fiscalía Anticorrupción se estuvieron trabajando dichas carpetas; de hecho, no son 19, fueron 24 carpetas las que se trabajaron, de las cuales se pudieron judicializar 9, es decir, las pasamos ante un juez de Control para que las analizara”.

Camarillo Zavala explicó que, en diez de los casos denunciados, las víctimas no quisieron continuar con el proceso por lo que se decretó un no ejercicio de la acción penal, que es una determinación válida en el sistema penal; mientras que los ex funcionarios que fueron presentados ante el Juez se apegaron a las salidas alternas y pagaron las reparaciones del daño como lo marca la ley.

“Los imputados o imputadas tienen un derecho que es una salida alterna, una suspensión provisional, un acuerdo reparatorio o en su defecto hasta un procedimiento abreviado, entonces esas son las salidas alternas a las que tienen derecho y varias de esas denuncias salieron por esos medios; otras se concretaron, para ser exactos 12, en un no ejercicio de la acción penal. Esto quiere decir que no contamos con los datos de prueba suficientes para acudir ante un Juez, y de estas 12, 10 fueron por el desistimiento de las que se creía como probables víctimas”.

El Visitador General confirmó que tres de las denuncias restantes, presentan un avance significativo, explicando que la complejidad de las mismas dificulta su integración, pero esto no significa que se encuentren archivadas o “congeladas”.

“Tres más se encuentran en tramitación, por lo complejo de los asuntos referentes a recursos, siempre es un poco más complicado tener elementos, sin embargo, hemos obtenido resultados. Tenemos más de 90% resueltas y no es cierto que estén congeladas; la instrucción del Fiscal fue que en las carpetas que se tuvieran los elementos para judicializar se judicializaran, pues nadie puede estar por encima de la ley”.

Para finalizar, indicó que dentro de los ex diputados señalados se encuentran integrantes del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista, y del Partido de la Revolución Democrática, por lo que siempre ha habido neutralidad y no se encubre a nadie.

“Son concretamente del periodo 2015- 2018, por ser el periodo que se comenzó a auditar; saliendo esta legislatura, a partir de marzo del año 2022 se empezará a auditar otros entres administrativos por medio de las instancias correspondientes, y será hasta ese momento si existe o no algún otro señalamiento para investigar”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...