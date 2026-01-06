SEGURIDAD ALIMENTARIA IMPACTA EN LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN

* El programa estatal consolida resultados medibles en el combate a la carencia alimentaria y fortalece el bienestar de miles de familias potosinas.

El programa Seguridad Alimentaria ha registrado avances significativos en la reducción de la carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad en San Luis Potosí. De acuerdo con la medición de pobreza multidimensional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este indicador disminuyó de 18.7 a 13.9 por ciento entre 2020 y 2024, como resultado de una política social sostenida que prioriza la atención directa a los sectores con mayores necesidades.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Rosario Martínez Galarza, destacó que, desde el inicio de la actual administración, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona impulsó una estrategia enfocada en llevar apoyos alimentarios de calidad a los hogares potosinos, con el objetivo de fortalecer la nutrición familiar y reducir brechas históricas de desigualdad. Bajo este enfoque, la entrega de paquetes de alimentos de calidad se ha consolidado como una acción de alcance estatal y con un impacto tangible en las condiciones de vida de la población.

Al cierre de 2024, más de 550 mil potosinas y potosinos de los 59 municipios del Estado resultaron beneficiados por este programa. Para este año, se contempla la incorporación de nuevos productos orientados a la limpieza del hogar, lo que generará aún más ahorro en la economía de las familiasA