SEGURIDAD ALIMENTARIA CRECE EN 2026 CON MÁS PRODUCTOS

• El programa beneficiará este año a más de 600 mil hogares en las cuatro regiones del Estado.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, impulsa sin límites el programa Seguridad Alimentaria para respaldar la economía de las familias potosinas. Este 2026, el programa llega con despensas más completas, garantizando abasto y disponibilidad de productos básicos y de limpieza en los 59 municipios.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Rosario Martínez Galarza, detalló que las entregas se han realizado de manera simultánea en municipios como: Ciudad Valles, Xilitla, Tamuín, Coxcatlán, Santa Catarina, Ciudad del Maíz, Zaragoza, Villa Hidalgo, Salinas y Ahualulco. Las despensas incluyen aceite vegetal, arroz, atún, azúcar, café, cereal de trigo y maíz, chiles jalapeños, frijol, pasta para sopa, galletas, atole de sabores, mayonesa, sal, leche, papel higiénico, servilletas, jabón para lavandería, detergente en polvo y limpiador multiusos.

Este programa Estatal consolida una política social que amplía oportunidades y mejora la calidad de vida en las cuatro regiones del Estado, entregando despensas cada 45 días, cinco veces al año, con el objetivo de avanzar en la reducción de la pobreza alimentaria y reafirmando que hoy en San Luis Potosí el cambio se vive y se siente con una nueva etapa de bienestar y desarrollo para quienes más lo necesitan.