SEGURIDAD ALIMENTARIA ACERCA MÁS PRODUCTOS Y MÁS APOYO A FAMILIAS: RICARDO GALLARDO

• El Gobernador del Estado impulsa el programa que entrega cajas de alimentos más grandes, incluyendo productos de limpieza para aliviar la economía de 600 mil familias.

Tal como lo prometió el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, los paquetes del Programa de Seguridad Alimentaria ahora cuentan con productos de limpieza que representan un ahorro significativo en más de 600 mil hogares, en cumplimiento a su compromiso con las familias más vulnerables de las cuatro regiones del Estado.

Con el cambio que se vive, las familias potosinas hoy comen tres veces al día, con una caja más grande que incluye 20 productos alimentarios de marca y de primera calidad, además de artículos para limpieza, consolidando este programa como uno de los de mayor impacto junto con el apoyo en salud con las clínicas rosas, las becas para personas adultas mayores y madres solteras, el seguro para estudiantes y mochilas, útiles, uniformes y zapatos para el sector educativo.

El Gobernador Ricardo Gallardo dio a conocer que actualmente se entrega la Seguridad Alimentaria en los municipios de Ciudad Valles, Xilitla, Tamuín, Coxcatlán, Santa Catarina, Ciudad del Maíz, Zaragoza, Villa Hidalgo, Salinas y Ahualulco, y que acercará este apoyo cinco veces al año, con el objetivo de avanzar en la reducción de los indicadores de pobreza y fortalecer la seguridad alimentaria.

Las cajas alimentarias contienen productos básicos como aceite vegetal, arroz, atún, azúcar, café, cereal de trigo y maíz, chiles jalapeños, frijol, pasta para sopa, galletas, atole de sabores, mayonesa, sal y leche, así como papel higiénico, servilletas, jabón para lavandería, detergente en polvo y limpiador multiusos, reforzando el apoyo integral a las familias.