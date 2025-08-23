16.9 C
San Luis Potosí
ESTADO

SEGE INICIA PREPARATIVOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2025-2026

By Redacción
87
sábado, agosto 23, 2025

• La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado realizó la Reunión de Inicio del Ciclo Escolar 2025-2026 para coordinar acciones clave que fortalezcan la educación en San Luis Potosí.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) realizó la Reunión de Inicio del Ciclo Escolar 2025-2026, a fin de coordinar acciones clave para fortalecer el nuevo periodo académico.
Participaron responsables de programas federales, jefaturas de departamento, coordinaciones estatales y el Consejo Técnico Estatal, quienes abordaron temas como la estrategia SEGE en mi escuela, campañas por la paz, hábitos saludables, fomento a la lectura y actualización docente para brindar sin límites una educación de calidad.
Este ejercicio de planeación reafirma el compromiso de la SEGE, siguiendo las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de ofrecer una educación integral. Con una visión preventiva y colaborativa, se sientan las bases para garantizar un ciclo escolar exitoso, que responda a las necesidades del sector y beneficie a toda la comunidad educativa potosina.

