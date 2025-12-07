UN ÉXITO LA GRAN CARAVANA NAVIDEÑA

* El desfile reunió a miles de familias potosinas en un ambiente lleno de magia navideña y alegría.

En compañía de miles de potosinos que se dieron cita al gran desfile, y en un ambiente lleno de color y tradición, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) llevó a cabo la tradicional caravana “Navidad Verde 2025” concluyó satisfactoriamente, luego de recorrer la Avenida Venustiano Carranza desde el Museo Francisco Cossío hasta Plaza Fundadores de la capital del Estado, donde cientos de familias potosinas se dieron cita para disfrutar del evento.

Como parte de las acciones impulsadas por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer sin límites la convivencia familiar y el sano desarrollo de la comunidad, el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, destacó que el desfile reunió a más de dos mil participantes caracterizados, además de coloridos carros alegóricos que llenaron de luz, música, baile y villancicos las principales calles de la capital.

La caravana, donde también destacó la participación del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), Instituto Potosino de Cultura Física y Deportes (INPODE) y de la Secretaría de Cultura (Secult) entre otras dependencias, ofreció un ambiente lleno de magia, alegría y sorpresas para niñas, niños y adultos, consolidándose una vez más como una de las celebraciones más esperadas por las familias potosinas durante la temporada navideña.