TALENTO POTOSINO LLEGA A LA OLIMPIADA NACIONAL DE BIOLOGÍA

* El Gobierno del Estado impulsa la educación científica y reconoce a jóvenes como Abraham que ponen en alto el nombre de San Luis Potosí.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), reconoció el destacado logro del estudiante Abraham Cervantes Jasso, de la escuela preparatoria Gabriel Turrubiartes Macías, quien obtuvo medalla de oro en la Olimpiada Estatal de Biología organizada por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Gracias a su dedicación y compromiso académico, Abraham representará a San Luis Potosí en la XXXV Olimpiada Nacional de Biología, que se realizará en Oaxaca los días 14 y 15 de noviembre, consolidándose como ejemplo del talento y la excelencia de la juventud potosina.

El director General, Martín Rodríguez Ramírez, destacó que este resultado refleja la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer una educación sin límites, que impulse el desarrollo académico y científico de las y los estudiantes, brindándoles más oportunidades para trascender a nivel nacional.