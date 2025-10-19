25.6 C
SEER RECONOCE LOGROS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

By Redacción
domingo, octubre 19, 2025
• La dependencia refrenda el apoyo sin límites a estudiantes deportistas.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) celebra el triunfo de Sharon Michelle Jara Acosta, estudiante de la licenciatura en Educación Física e integrante del Selectivo de Tae Kwon Do de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene), quien se colgó la Medalla de Oro en la categoría Adultos del “Abierto del Bajío” en León, Guanajuato.
Acompañada por el coach José de Jesús Martínez Evaristo y la entrenadora Alanna Flores, Sharon representa el compromiso del SEER con una educación que trasciende el aula. El director general, Martín Rodríguez Ramírez, subrayó que este resultado, refleja el papel del deporte como herramienta clave en la formación integral de la comunidad estudiantil y dijo que se seguirá brindando apoyo sin límites a estudiantes deportistas.

