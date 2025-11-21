19.4 C
SEER FORTALECE IDENTIDAD CÍVICA CON PARTICIPACIÓN DESTACADA EN DESFILE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

* La comunidad educativa del Sistema Educativo Estatal Regular se sumó con un amplio contingente, impulsando los valores cívicos promovidos por el Gobierno del Estado.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) participó en el Desfile Cívico por el CXV Aniversario de la Revolución Mexicana, actividad que refuerza la identidad nacional y el respeto a los símbolos patrios, de acuerdo con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la cohesión social. Con esta visión sin límites, el Gobierno del Estado impulsa la participación activa de la comunidad educativa en eventos que enaltecen la historia de México.
Un contingente de más de mil integrantes, conformado por alumnas, alumnos y personal educativo de escuelas de nivel primaria, secundaria y superior, desfiló por las principales calles de la capital, recorriendo desde la calle Los Bravo hasta el Jardín de Tequis, consolidando esta actividad como una de las más representativas y participativas del año.
El director General del Sistema, Martín Rodríguez Ramírez, destacó que las y los potosinos disfrutaron de una celebración cívica que reunió a estudiantes y personal docente en un ambiente de unidad y participación social.

