SEER FORTALECE ATENCIÓN A LA ESCUELA ESTATAL DE DANZA

* El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la educación artística y el bienestar de estudiantes y docentes.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) mantiene un diálogo abierto con la Escuela Estatal de Danza y da seguimiento a los acuerdos establecidos para fortalecer la atención académica y administrativa del plantel. En reunión con estudiantes y docentes se acordó revisar los perfiles del personal docente de las escuelas estatales de Arte para realizar, en su caso, reacomodos que optimicen su preparación académica y garanticen la cobertura de los puestos docentes.

Como acción inmediata, el Sistema asignará un fisioterapeuta que brindará atención profesional y acompañamiento a las y los estudiantes, favoreciendo su desarrollo físico durante la formación artística. Además, el próximo lunes, personal del Departamento de Planeación realizará una visita técnica para evaluar las condiciones físicas del plantel. La minuta de trabajo elaborada incluye las demandas de las y los alumnos, así como egresados.

Estas acciones reflejan la responsabilidad y compromiso del Gobierno del Estado, para atender problemáticas heredadas de administraciones anteriores y garantizar una educación artística de calidad, centrada en el bienestar integral de la comunidad estudiantil.