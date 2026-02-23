SEER CONFIRMA CLASES PRESENCIALES ESTE 23 DE FEBRERO EN TODO EL ESTADO

El Sistema Educativo Estatal Regular informa que el lunes 23 de febrero las actividades escolares de sus escuelas se desarrollarán con normalidad en todos los niveles educativos y en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Las escuelas del SEER trabajarán en sus horarios habituales, asegurando la continuidad académica y el cumplimiento del calendario escolar vigente, en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Se exhorta a madres, padres de familia y comunidad educativa a mantenerse informados únicamente a través de los medios oficiales, evitando compartir contenidos no verificados que puedan generar desinformación o incertidumbre.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, reafirma su compromiso permanente con la educación, fortaleciendo condiciones de estabilidad, confianza y certeza para las familias potosinas.