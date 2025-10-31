15.3 C
San Luis Potosí
type here...
ESTADOSEER

SEER ATIENDE MANIFESTACIÓN DE LA ESCUELA ESTATAL DE DANZA Y RESTABLECE EL DIÁLOGO

By Redacción
84
viernes, octubre 31, 2025
spot_img

• Se mantendrá la comunicación y se atenderán las solicitudes de las y los alumnos

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), atendió de manera inmediata a alumnas y alumnos de la Escuela Estatal de Danza que se manifestaron este día, realizando el cierre temporal de vialidades en la Alameda de Juan Sarabia, logrando restablecer el orden y liberar las vías de circulación.
Como parte de las acciones acordadas, se programó una reunión este mismo día, a las 16:00 horas, en las oficinas centrales del SEER, donde el director general Martín Rodríguez Ramírez escuchará las peticiones del alumnado y tomará las medidas necesarias para revisar y atender, en el ámbito de competencia del Sistema, las situaciones planteadas a la brevedad posible.

spot_img
Artículo anterior
Sección 52 fortalece práctica docente con Encuentro Pedagógico
Artículo siguiente
SSPC de la Capital tiene listo los operativos de seguridad para la visita a los panteones municipales
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.