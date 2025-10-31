SEER ATIENDE MANIFESTACIÓN DE LA ESCUELA ESTATAL DE DANZA Y RESTABLECE EL DIÁLOGO

• Se mantendrá la comunicación y se atenderán las solicitudes de las y los alumnos

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), atendió de manera inmediata a alumnas y alumnos de la Escuela Estatal de Danza que se manifestaron este día, realizando el cierre temporal de vialidades en la Alameda de Juan Sarabia, logrando restablecer el orden y liberar las vías de circulación.

Como parte de las acciones acordadas, se programó una reunión este mismo día, a las 16:00 horas, en las oficinas centrales del SEER, donde el director general Martín Rodríguez Ramírez escuchará las peticiones del alumnado y tomará las medidas necesarias para revisar y atender, en el ámbito de competencia del Sistema, las situaciones planteadas a la brevedad posible.