SEER ATIENDE INQUIETUDES EN PRIMARIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ Y GARANTIZA CONTINUIDAD DE CLASES

Autoridades del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) acudieron a la escuela primaria General Zenón Fernández, ubicada en el municipio de Ciudad Fernández, tras las solicitudes presentadas por madres y padres de familia.

Luego del incidente registrado con una docente de segundo grado, el plantel fue reabierto y las actividades escolares se desarrollan con normalidad, garantizando la continuidad del ciclo escolar en beneficio de las y los estudiantes.

El director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, informó que se realizó una revisión puntual de la situación, a fin de atender la problemática de manera oportuna y evitar afectaciones en el desempeño académico del alumnado.