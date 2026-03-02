27.1 C
San Luis Potosí
ESTADOSEER

SEER ATIENDE INQUIETUDES EN PRIMARIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ Y GARANTIZA CONTINUIDAD DE CLASES

By Redacción
79
lunes, marzo 2, 2026

Autoridades del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) acudieron a la escuela primaria General Zenón Fernández, ubicada en el municipio de Ciudad Fernández, tras las solicitudes presentadas por madres y padres de familia.
Luego del incidente registrado con una docente de segundo grado, el plantel fue reabierto y las actividades escolares se desarrollan con normalidad, garantizando la continuidad del ciclo escolar en beneficio de las y los estudiantes.
El director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, informó que se realizó una revisión puntual de la situación, a fin de atender la problemática de manera oportuna y evitar afectaciones en el desempeño académico del alumnado.

