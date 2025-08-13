REGRESAN A CLASES MÁS DE 9 MIL ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL SEER

• La dependencia refrendó el apoyo sin límites a su formación académica.

Con el apoyo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, más de 9 mil estudiantes del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), regresaron a clases en planteles de turnos matutino, vespertino y nocturno de las cuatro regiones.

Al respecto director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, reafirmó el compromiso del Mandatario Estatal para que las y los estudiantes continúen su formación, con apoyos como la construcción y equipamiento de planteles, así como transporte gratuito a través de MetroRed en la zona metropolitana y próximamente en la Huasteca, para dignificar sin límites a la educación.