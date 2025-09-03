27.2 C
PROMOVIÓ SEER VINCULACIÓN Y ACERCAMIENTO CON MÓDULO EN LA FENAPO

By Redacción
87
miércoles, septiembre 3, 2025

* El stand del Sistema Educativo Estatal Regular se consolidó como un punto de encuentro para compartir información y oportunidades educativas sin límites.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) consolidó su stand en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) como un punto de encuentro para compartir información y oportunidades educativas sin límites con la participación de instituciones, maestras, maestros y comunidad educativa.
Como lo instruyó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de llevar la educación sin límites a cada rincón del Estado, durante los días de la feria se difundió información sobre la oferta educativa, generando espacios de participación e interacción para niñas, niños, jóvenes y familias potosinas.
El titular, Martín Rodríguez Ramírez, agradeció a las y los potosinos por su respaldo y destacó que la educación sigue siendo prioridad, consolidándose como pilar del desarrollo y futuro de San Luis Potosí.

