PROMOVIÓ SEER VINCULACIÓN Y ACERCAMIENTO CON MÓDULO EN LA FENAPO

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) consolidó su stand en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) como un punto de encuentro para compartir información y oportunidades educativas sin límites con la participación de instituciones, maestras, maestros y comunidad educativa.

Como lo instruyó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de llevar la educación sin límites a cada rincón del Estado, durante los días de la feria se difundió información sobre la oferta educativa, generando espacios de participación e interacción para niñas, niños, jóvenes y familias potosinas.

El titular, Martín Rodríguez Ramírez, agradeció a las y los potosinos por su respaldo y destacó que la educación sigue siendo prioridad, consolidándose como pilar del desarrollo y futuro de San Luis Potosí.