MÁS DE 4 MIL ESTUDIANTES JURAN LEALTAD A LA BANDERA

• Alumnas y alumnos de primaria participaron en un acto que fortalece la identidad nacional y la formación de valores desde la escuela.

En el marco del fortalecimiento educativo que encabeza el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) celebró la XXIV Ceremonia de Juramento a la Bandera con la participación de 4 mil 524 estudiantes de tercer grado de primaria de la capital y zonas conurbadas, en la Arena Potosí.

En representación del Mandatario Estatal acudió el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, quien tomó la protesta de abanderamiento y destacó la importancia de fortalecer la identidad nacional desde temprana edad. Por su parte, el director general del Sistema, Martín Rodríguez Ramírez, subrayó que esta ceremonia simboliza la unidad y el sentido de pertenencia que se impulsa en las comunidades escolares.

Participaron 128 planteles oficiales y particulares, con la asistencia de alrededor de 10 mil personas entre estudiantes, docentes y familias, además de la Orquesta Sinfónica del Gobierno del Estado. La coordinación de la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) garantizó el bienestar de los asistentes en una jornada que respalda el cambio que se vive y se siente, reforzando la educación cívica.