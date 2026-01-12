12.5 C
MÁS DE 100 MIL ESTUDIANTES DEL SEER RETORNAN A CLASES

lunes, enero 12, 2026

• Docentes y personal administrativo se reincorporaron a sus actividades en 815 planteles educativos.

Docentes y personal administrativo se reincorporaron a sus actividades en 815 planteles educativos, tanto oficiales como particulares, marcando el regreso a clases de más de 100 mil estudiantes del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) tras el receso vacacional. En total, más de 9 mil trabajadores de la educación retomaron sus labores en las escuelas del sistema
El titular del SEER, Martín Rodríguez reiteró el compromiso de impulsar una educación sin límites tal como lo ha instruido Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y subrayó que el estudio es la principal herramienta para que niñas, niños y jóvenes construyan un mejor futuro y fortalezcan su desarrollo personal y profesional.

