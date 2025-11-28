JUVENTUD POTOSINA IMPULSA SU TALENTO CON RESPALDO ESTATAL

* El Gobierno fortaleció el desarrollo artístico y formativo a través del XXXI Encuentro Cultural de la Juventud Preparatoriana.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, reafirmó su compromiso con la juventud potosina al poner en marcha el XXXI Encuentro Cultural de la Juventud Preparatoriana, impulsado por el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER). Esta iniciativa consolida un espacio donde las y los alumnos fortalecen su formación integral mediante actividades culturales que enriquecen su desarrollo académico.

La inauguración se llevó a cabo en el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango, donde se resaltó que este encuentro promueve la expresión artística, la disciplina y la participación activa del estudiantado, generando entornos de convivencia que fortalecen la identidad y los valores en cada plantel.

En esta edición participan más de mil 200 jóvenes de 46 preparatorias del Sistema, quienes compiten en disciplinas como Banda de Guerra, Poesía Coral, Declamación, Oratoria, Himno Nacional, Escolta de Bandera, Canción Popular, Ajedrez, Orden y Control y Dibujo en Caballete.