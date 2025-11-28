13.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADOSEER

JUVENTUD POTOSINA IMPULSA SU TALENTO CON RESPALDO ESTATAL

By Redacción
85
spot_img
viernes, noviembre 28, 2025

* El Gobierno fortaleció el desarrollo artístico y formativo a través del XXXI Encuentro Cultural de la Juventud Preparatoriana.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, reafirmó su compromiso con la juventud potosina al poner en marcha el XXXI Encuentro Cultural de la Juventud Preparatoriana, impulsado por el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER). Esta iniciativa consolida un espacio donde las y los alumnos fortalecen su formación integral mediante actividades culturales que enriquecen su desarrollo académico.
La inauguración se llevó a cabo en el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango, donde se resaltó que este encuentro promueve la expresión artística, la disciplina y la participación activa del estudiantado, generando entornos de convivencia que fortalecen la identidad y los valores en cada plantel.
En esta edición participan más de mil 200 jóvenes de 46 preparatorias del Sistema, quienes compiten en disciplinas como Banda de Guerra, Poesía Coral, Declamación, Oratoria, Himno Nacional, Escolta de Bandera, Canción Popular, Ajedrez, Orden y Control y Dibujo en Caballete.

Artículo anterior
Alcalde Galindo emprende rescate del Templo de El Carmen
Artículo siguiente
“Le ofrecí una embajada y aceptó”: Sheinbaum sobre renuncia de Gertz Manero a FGR
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.