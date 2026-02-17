10.9 C
JURAMENTO A LA BANDERA REUNIRÁ A MILES DE ESTUDIANTES EN LA ARENA POTOSÍ

By Redacción
martes, febrero 17, 2026

* El Gobierno Estatal convoca a la comunidad educativa a participar en un acto que fortalece los valores cívicos y reafirma la formación integral de la niñez y juventud potosina.

Bajo el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de fortalecer la educación y la formación cívica de la niñez potosina, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) invita a la comunidad educativa a la XXIV Ceremonia de Juramento a la Bandera, que se realizará el miércoles 18 de febrero a las 9:00 horas en la Arena Potosí, como parte de los esfuerzos sin límites por reforzar el respeto a los símbolos patrios.
La ceremonia reunirá a autoridades estatales, personal del sector educativo y familias potosinas en un encuentro donde más de cuatro mil alumnas y alumnos expresarán su compromiso con los valores cívicos. Este acto refleja el cambio que se vive y se siente en la educación del Estado, al promover espacios de participación que consolidan la formación ciudadana desde edades tempranas.
A través de este tipo de actividades, el Gobierno del Estado fortalece el sentido de pertenencia y la responsabilidad social entre las nuevas generaciones. La convocatoria permanece abierta a la comunidad educativa para sumarse a un evento que reafirma el compromiso institucional con una educación basada en valores y en la participación activa de la sociedad.

