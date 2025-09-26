INICIA CAMPAÑA ESCOLAR 2025-2026 EN APOYO A BOMBEROS

• El reto de superar la cifra del año pasado, que ascendió a más de 700 mil pesos aportados por instituciones del SEER, personal administrativo y comunidad escolar.

Este viernes, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), arrancaron la campaña escolar 2025-2026 en beneficio del Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, con el respaldo sin límites del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona.

En las instalaciones de la Estación Central de Bomberos el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, exhortó a la comunidad educativa a sumarse a esta noble causa, reconociendo el compromiso de los bomberos en la protección de la sociedad, mientras que el director SEER, Martín Rodríguez Ramírez, resaltó el reto de superar la cifra del año pasado, que ascendió a más de 700 mil pesos aportados por instituciones del SEER, personal administrativo y comunidad escolar.

El Comandante Adolfo Benavente Duque, director del Cuerpo de Bomberos, agradeció el respaldo institucional y destacó la participación de líderes sindicales de las secciones 26 y 52, quienes reafirmaron su apoyo a esta campaña solidaria.

La colecta distribuye gomas y borradores en las escuelas de la capital con un valor simbólico de 10 pesos, con la meta de recaudar 1 millón 300 mil pesos destinados a la adquisición de vehículos de emergencia, reforzando así la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos ante cualquier eventualidad.