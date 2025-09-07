19.6 C
San Luis Potosí
INAUGURA SEER CENTRO DE CÓMPUTO EN ESCUELA DE VILLA DE LA PAZ

domingo, septiembre 7, 2025

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) inauguró centro de cómputo en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en Villa de la Paz, como parte de su esfuerzo continuo por fortalecer la infraestructura educativa y brindar mejores herramientas a los estudiantes. En el evento, el director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, resaltó la relevancia de trabajar en equipo y sumar voluntades para generar resultados positivos en favor de la niñez potosina.
Durante la ceremonia, se reconoció al Grupo Fraternidad Paceña, que se sumó con la entrega de computadoras y equipó a la banda de guerra de la escuela, la cual ahora podrá participar con mayor realce en eventos cívicos y culturales. Estas acciones, que se suman al esfuerzo del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo, consolidan la visión de Educación sin Límites, ofreciendo a las y los estudiantes oportunidades de aprendizaje más completas y fomentando su desarrollo integral en un entorno moderno y motivador.

