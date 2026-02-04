11.2 C
San Luis Potosí
GOBIERNO LANZA CONVOCATORIA A PREMIOS EN EDUCACIÓN

miércoles, febrero 4, 2026

* Las convocatorias municipales y estatales de Educación destacan la trayectoria y aportaciones del magisterio potosino, con un proceso transparente y abierto a la comunidad educativa.

Con la revisión y validación de los lineamientos, quedó formalizada la convocatoria de los Premios municipales y estatales de Educación 2026, tras una reunión de trabajo en la preparatoria “Lic. Jesús Silva Herzog”. El encuentro permitió afinar criterios y garantizar un proceso ordenado que valore de manera justa el desempeño de las y los docentes, en un contexto donde el cambio que se vive y se siente también se refleja en el reconocimiento al esfuerzo diario en las aulas.
La sesión fue encabezada por el director general del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Martín Rodríguez Ramírez, con participación de la representación sindical, privilegiando el diálogo y el apego a los lineamientos. Como resultado, se definió una convocatoria que contempla 10 premios estatales y 88 municipales, fortaleciendo la consolidación educativa en San Luis Potosí bajo el impulso de Ricardo Gallardo Cardona y el reconocimiento a quienes hacen posible la educación de calidad en todo el Estado.

