GOBIERNO ESTATAL LOGRA AVANCES HISTÓRICOS EN EDUCACIÓN

lunes, septiembre 22, 2025

• Se impulsan obras, equipamiento y programas de apoyo que fortalecen la educación en San Luis Potosí como nunca antes.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) ha consolidado avances históricos en infraestructura y equipamiento, transformando los espacios de aprendizaje. Durante esta administración, se han ejecutado 31 obras en planteles oficiales, alcanzando logros que superan gestiones anteriores gracias al compromiso sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con una educación de alto impacto social.
Como parte de este respaldo, se entregaron pólizas del programa “Apoyo Seguro al Estudiante”, además de mochilas, útiles y calzado escolar, garantizando que las y los alumnos del nivel básico inicien el ciclo escolar equipados y con mayores oportunidades. Estos resultados reflejan un sistema educativo fortalecido y una política pública que promueve la educación de calidad sin límites.

