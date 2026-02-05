GOBIERNO ESTATAL GARANTIZA CERTEZA LABORAL PARA EL MAGISTERIO POTOSINO

* Procesos claros y transparentes fortalecen la estabilidad profesional de maestras y maestros del Sistema Educativo Estatal Regular.

Con el objetivo de brindar mayor certeza laboral y fortalecer el desarrollo profesional del magisterio, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) llevó a cabo la firma de las convocatorias de evaluación al desempeño docente, compactación y recategorización del personal, así como de promoción del personal no docente de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene). Estas acciones consolidan mecanismos ordenados que reconocen la trayectoria y el esfuerzo de quienes forman a las nuevas generaciones.

El acto, encabezado por distintas autoridades educativas, destacó la importancia de garantizar procesos justos que aporten estabilidad y certidumbre al personal, simbolizando el cambio que se vive y se siente en la educación. Estas acciones, impulsadas desde el ámbito Estatal, respaldan al magisterio con reglas claras y oportunidades de crecimiento profesional, y gracias al acompañamiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se consolidan medidas sin límites que fortalecen la legalidad, la equidad y el reconocimiento al trabajo docente.