17.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADOSEER

Gobierno del Estado impulsa preinscripciones oportunas con desfile educativo en Cárdenas.

By Redacción
78
spot_img
jueves, febrero 12, 2026

El Gobierno del Estado, a través del Sistema Educativo Estatal Regular, fortaleció la promoción de las preinscripciones en educación básica y media superior mediante un desfile realizado en el municipio de Cárdenas, con la participación de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.
En esta actividad participaron directivos, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, quienes se sumaron al llamado para que las familias realicen este trámite en tiempo y forma, garantizando así un espacio para niñas, niños y jóvenes en el próximo ciclo escolar.
El Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, Martín Rodríguez Ramírez, destacó que la preinscripción oportuna permite una mejor planeación educativa y asegura que las y los estudiantes cuenten con un lugar en su escuela.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, refrenda su compromiso con una educación accesible, cercana y con mayores oportunidades para todas y todos.

Artículo anterior
SENADORA RUTH GONZÁLEZ IMPULSA JORNADA LABORAL DE 40 HORAS
Artículo siguiente
TE TOCA LA VACUNA CONTRA EL SARAMPIÓN?
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.