Gobierno del Estado impulsa preinscripciones oportunas con desfile educativo en Cárdenas.

El Gobierno del Estado, a través del Sistema Educativo Estatal Regular, fortaleció la promoción de las preinscripciones en educación básica y media superior mediante un desfile realizado en el municipio de Cárdenas, con la participación de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

En esta actividad participaron directivos, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, quienes se sumaron al llamado para que las familias realicen este trámite en tiempo y forma, garantizando así un espacio para niñas, niños y jóvenes en el próximo ciclo escolar.

El Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, Martín Rodríguez Ramírez, destacó que la preinscripción oportuna permite una mejor planeación educativa y asegura que las y los estudiantes cuenten con un lugar en su escuela.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, refrenda su compromiso con una educación accesible, cercana y con mayores oportunidades para todas y todos.