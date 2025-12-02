17.1 C
ÉXITO TOTAL EN LA CAMPAÑA “KILÓMETRO DE LIBROS” EN SAN LUIS

By Redacción
82
martes, diciembre 2, 2025

* Se reunieron más de tres mil libros para 30 escuelas de educación básica, fomentando la lectura, la solidaridad y el desarrollo educativo de niñas y niños potosinos.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, a través del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), realizó con éxito la campaña de acopio “Kilómetro de Libros”, contando con la entusiasta participación de la comunidad educativa y del público en general. Esta iniciativa busca ampliar el acceso a materiales de lectura, fomentar la cultura del reúso y fortalecer la solidaridad entre las y los potosinos.
Gracias al compromiso de estudiantes, familias, docentes y ciudadanía, se reunieron más de tres mil libros, que serán distribuidos en 30 escuelas de educación básica, beneficiando a cientos de niñas y niños. Con acciones como esta, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar el aprendizaje y el desarrollo integral de la niñez potosina.

