ESTUDIANTES DEL SEER MUESTRAN TALENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA FENAPO

By Redacción
jueves, agosto 14, 2025

• El stand de la dependencia promueve una educación sin límites a través de talleres culturales impartidos por escuelas del sistema educativo.

Escuelas del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) participan en el stand de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) edición 2025, presentando talleres culturales que fortalecen la formación integral de las y los estudiantes, además de una muestra de algunos oficios que se imparten.
El director del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, resaltó la importancia de impulsar espacios para mostrar el trabajo de alumnos y personal educativo, tal como lo promueve el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona además de reconocer su talento y compromiso para brindar una Educación sin límites, impulsando el arte, la cultura y el orgullo potosino.

