ESTADO PROMUEVE EDUCACIÓN Y CUIDADO AMBIENTAL CON PROGRAMA DE RECICLAJE

* El Sistema Educativo Estatal Regular donó nueve mil 850 kilogramos de papel en desuso a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos mediante el programa “Recicla para Leer”.

La Coordinación de Archivos del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Archivos, realizó la donación de nueve mil 850 kilogramos de papel en desuso a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) mediante el programa “Recicla para Leer”.

El Gimnasio Auditorio fungió como centro de acopio y resguardo, recibiendo material proveniente de oficinas administrativas y centros escolares. Estas acciones fomentan oficinas sustentables tal como lo promueve el Gobierno Estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona; además contribuyen a la elaboración de libros de texto gratuitos, beneficiando a niñas y niños de todo el país.