ESTADO INAUGURA BIBLIOTECA “EL RINCÓN DE LA LECTURA DEL BARRIO DE TLAXCALA”

• Este espacio fue habilitado por el Sistema Educativo Estatal Regular, para fomentar la lectura, la creatividad y el aprendizaje sin límites.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), inauguró la biblioteca pública “El Rincón de la Lectura del Barrio de Tlaxcala”, para impulsar sin límites la lectura, la creatividad y el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

Por instrucción del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, el SEER promueve este tipo de proyectos que fortalecen la educación y la cultura en la entidad, además de abrir nuevas oportunidades para que la niñez y juventud potosina encuentren en los libros y la lectura un camino para crecer y transformar su futuro, destacó el titular de la dependencia Martín Rodríguez Ramírez.