ESTADO ENTREGA NUEVOS DOCENTES PARA IMPULSAR EL FUTURO EDUCATIVO

* La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado entregó los títulos profesionales a la Generación 2021–2025, reconociendo la formación académica y vocación.

La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene) entregó títulos a las y los egresados de la Generación 2021–2025, marcando la culminación de su preparación académica y profesional, para cumplir con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la educación y contribuir al desarrollo social de San Luis Potosí.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades educativas de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), así como del personal directivo de la institución, quienes celebraron el compromiso de las nuevas generaciones con la enseñanza y la formación integral de la niñez y juventud potosina.